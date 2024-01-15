Казахстан исполнил обязательства по поставкам газа в Германию

В январе Германия получила от Казахстана 100 тыс т нефти. Страна планирует в этом году поставить в Германию до 1,2 млн т нефти. Поставки проходят через нефтепровод «Дружба».

январе Казахстан поставил в Германию 100 тыс т нефти, объем соответствует планам, заявленным ранее, сообщает пресс-служба АО «КазТрансОйл».

"Объем транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию составил 100 тыс т в январе 2024 года"

- «КазТрансОйл»

Компания планирует в этом году отгрузить по систему магистральных нефтепроводов «Транснефти» в сторону пункта «Адамова застава» для Германии до 1,2 млн т своей нефти.

Стоит добавить, что поставки казахстанской нефти в Германию проходят через нефтепровод «Дружба».