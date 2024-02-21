Казахстан увеличивает рейсы в Грузию

Казахстанский авиаперевозчик Air Astana будет выполнять ежедневные рейсы в Грузию. Увеличить число рейсов планируется с мая.

Прямых рейсов из Казахстана в Грузию станет больше. Компания Air Astana объявила о запуске дополнительных рейсов по нескольким грузинским направлениям.

Уточняется, что из Алматы в Тбилиси и обратно с мая самолеты начнут летать ежедневно кроме четверга.

С июня по сентябрь это направление станет ежедневным. Лайнеры будут летать, в том числе и по четвергам.

Также авиакомпания намерена восстановить маршруты из Тбилиси в Астану и из Батуми в Алматы.

Улететь из грузинской столицы в казахстанскую можно будет трижды в неделю – в понедельник, среду и субботу. Из Астаны в Тбилиси самолеты будут летать по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Из Батуми в Алматы во всем дни, кроме четверга и воскресенья.