Казахстан увеличит штат почетных консулов в России

Казахстан планирует расширить штат почетных консулов в России. Сейчас в России действуют девять почетных консулов Казахстана.

Глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов провел переговоры с послом Казахстана в Москве Дауреном Абаевым, сообщает пресс-служба генконсульства РФ в Алматы.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего консульского сотрудничества. Так, Казахстан намерен увеличить штат почетных консулов в России.

В генконсульстве также отметили, что дипломаты подчеркнули важность проведения совместных встреч по различным вопросам. Новый раунд пройдет в этом году в Москве.

Стоит добавить, что сейчас на территории РФ действуют 9 почетных консулов Казахстана.