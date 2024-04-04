Вестник Кавказа

Казахстан увеличит штат почетных консулов в России

Здание посольства Казахстана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстан планирует расширить штат почетных консулов в России. Сейчас в России действуют девять почетных консулов Казахстана.

Глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов провел переговоры с послом Казахстана в Москве Дауреном Абаевым, сообщает пресс-служба генконсульства РФ в Алматы.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего консульского сотрудничества. Так, Казахстан намерен увеличить штат почетных консулов в России.

В генконсульстве также отметили, что дипломаты подчеркнули важность проведения совместных встреч по различным вопросам. Новый раунд пройдет в этом году в Москве.

Стоит добавить, что сейчас на территории РФ действуют 9 почетных консулов Казахстана.

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