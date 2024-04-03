Вестник Кавказа

Сборная Казахстана по футболу готова сыграть с Россией

сборная Казахстана по футболу
© Фото: официальный сайт Федерации футбола Казахстана
В Казахстане допустили проведение футбольного матча с Россией. Когда и где именно может пройти эта встреча, на данный момент неизвестно.

Сборная Казахстана по футболу готова провести товарищескую игру с национальной командой России. Об этом рассказали в Федерации футбола республики.

Глава КФФ заметил, что они всегда заинтересованы в подобных матчах.

"Футбол объединяет народы. На данный момент переговоров не ведется, но мы оставляем эту возможность открытой"

– Адлет Барменкулов

Руководитель организации акцентировал внимание на том, что футбол должен быть вне политики, а также добавил, что сам он поддерживает контакты с российскими коллегами.

"Мы считаем, что футбол не должен зависеть от политики, и у нас сохраняются дружественные отношения с РФС. Лично я поддерживаю контакт с их руководителями, и у нас хорошие отношения"

– президент КФФ

Предыдущие встречи

Свой последний на данный момент матч сборная России провела в Москве против Сербии. Встреча завершилась победой российской команды со счетом 4:0.

В свою очередь, сборная Казахстана в конце марта встречалась в гостях с командой Люксембурга. Победу со счетом 2:1 одержали хозяева поля.

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