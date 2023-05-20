Казахстан проведет воскресенье под дождем

Опубликовано: 20:29, 20 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Значительная часть Казахстана завтра окажется под дождем, при этом в отдельных районах шести казахстанских областей остается высокая вероятность возникновения пожаров.

Как сообщили сегодня казахстанские метеорологи, на значительной части Казахстана в воскресенье пройдут дожди.

Синоптики уточнили, что сильные дожди с грозами ожидаются и на юге страны, и на северо-западе, и в горах юго-востока.

При этом над севером Казахстана завтра будет солнечно.

При этом в отдельных районах Абайской, Атырауской и Павлодарской областей остается наиболее высокий уровень пожароопасности из-за высокой температуры воздуха. Меньшая, но все же высокая вероятность возникновения пожаров наблюдается в районах Карагандинской, Костанайской и Улытауской областей.