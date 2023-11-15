Казахстан примет Дни культуры Азербайджана в 2024 году

Министр культуры и информации Казахстана встретилась с послом Азербайджана в Астане. Она отметила, что в стране в 2024 году организуют Дни культуры Азербайджана.

В Астане состоялась встреча министра культуры и информации Казахстана Аиды Балаевой с азербайджанским послом в РК Агаларом Атамоглановым.

На встрече глава ведомства заявила, что в 2024 году в Казахстане состоятся Дни культуры Азербайджана. Она отметила, что организация подобного рода мероприятий является главным шагом в укреплении и углублении связей.

Министр выразила готовность тесно сотрудничать в различных сферах, планировать взаимовыгодные и долгосрочные инициативы, которые будут работать на благо двух стран.

В свою очередь дипломат сообщил, что сотрудничество Азербайджана и Казахстана в культурной и медийной сферах представляют особый интерес для Баку.

"В частности, есть необходимость в реализации проекта по созданию совместной платформы, обмену коммуникациями, знаниями"

- Агалар Атамогланов

Балаева подчеркнула, что Казахстан заинтересован в усилении партнерства и предложила реализовать проект по развитию культурно-научного туризма с посещением музеев, заповедников и изучением культурного наследия Азербайджана и Казахстана.

Стоит добавить, что Азербайджан примет Дни культуры Казахстана со 2 по 5 декабря.