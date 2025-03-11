Казахстан превратит Арал в огромный питомник

Вскоре на дне Аральского моря заработает огромный питомник площадью 15 га, который будет производить в год 1,5 млн саженцев саксаула – он может получить статус особо охраняемой территории.

Казахстанские аграрии презентовали главе Минэкологии страны Ерлану Нысанбаеву будущий питомник на дне Аральского моря, сообщили в Минэкологии.

"Создание данного питомника позволит выращивать более адаптированный к аридным условиям посадочный материал и сократить расходы на транспортировку"

- Минэкологии Казахстана

Создание питомника идет полным ходом – пока он раскинется на площади в 15 га и будет производить 1,5 млн сеянцев саксаула в год, поливать посадки будут водой из артезианской скважины, бурение которой уже ведется, передает Sputnik Казахстан.

Также министр ознакомился с посадками 2025 года, прекрасно чувствующими себя на площади в 11,8 тыс га.

Кстати, вскоре новый питомник и посадки саксаула на Арале могут получить статус особо охраняемой территории: это будет сделано после создания лесного природного резервата "Арал орманы".