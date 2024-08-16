Дно Аральского моря озеленят на границе Казахстана и Узбекистана

Совместный проект по озеленению высохшего дна Арала подготовят Казахстан и Узбекистан. Планируется высадить саксаул на границе двух стран, где раньше плескалось Аральское море.

Казахстан и Узбекистан планируют совместно разработать и реализовать проект по озеленению высохшего дна Аральского моря в районе границы двух государств.

"Половина Арала находится в соседней стране, половина на территории Узбекистана. Соответственно, на нас возложено задание по совместной с Казахстаном разработке проекта высадки саксаула вблизи границы и его дальнейшей реализации"

– министр экологии Каракалпакстана Лейли Сеитова

Восстановить Арал не представляется возможным, однако реально свести к минимуму последствия его высыхания и вред для экосистемы.

"Наша цель – сохранить оставшиеся водоемы. Для этого необходимо укреплять сотрудничество между странами региона"

– министр

На территории Узбекистана с 2018 года саксаул высажен на 2 млн га высохшего морского дна. По последним данным, растение задерживает порядка 35-40% пыли и соли, хотя изначальные ожидания были сильно скромнее - 15-18%. В текущего году планируется озеленить 15 тыс га дна Арала.