Казахстан потратил более $9 млн на гумпомощь в 2023 году

Глава Республики Казахстан рассказал, что в прошлом году страна потратила свыше $9 млн на помощь государствам, которые пострадали от стихийных или боевых действий.

Власти Казахстана в прошедшем году выделили из бюджета $9,2 млн на гуманитарную помощь для граждан других стран, где отмечаются сложности с гумантиарной обстановкой. Об этом рассказал президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе своей встречи с лидером Всемирной продовольственной программы ОНН Синди Маккейн в Италии.

"На фоне сложной гуманитарной ситуации в секторе Газа Казахстан пожертвовал народу Палестины $1 млн и доставил две партии гуманитарной помощи. Также финансовая помощь была оказана Афганистану, Турции, Пакистану и другим странам, пострадавшим от стихийных бедствий"

- Касым-Жомарт Токаев

Также президент отметил, что мировому сообществу необходимо обратить внимание на гуманитарную обстановку в Афганистане и приложить максимум усилий, чтобы предотвратить кризис в стране.

Он рассказал, что сейчас в Казахстане реализовывается проект по созданию центра ООН, который будет заниматься устойчивым развитием стран Азии и Афганистана.

"Деятельность данного Центра позволит упорядочить межведомственную координацию ООН в Центральной Азии в целях укрепления регионального мира, безопасности и устойчивого развития"

- Касым-Жомарт Токаев

В заключении глава РК пригласил представителя ООН принять участие в международном форуме, который состоит в Астане.