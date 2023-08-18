Казахстан отправит в Германию 1,2 млн тонн нефти в будущем году

Опубликовано: 12:07, 18 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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До 1,2 млн тонн нефти экспортирует Казахстан в Германию в следующем году по "Дружбе". В этом году поставки будут ниже - около 900 тыс т нефти.

Казахстан по трубопроводу "Дружба" в будущем году поставит в Германию 1,2 млн тонн нефти.

"Согласно полученным заявкам от грузоотправителей на 2024 год, компания "Карачаганак петролеум оперейтинг" планирует 1,2 миллиона тонн в 2024 году транспортировать в данном направлении"

– АО "Казтрансойл"

Экспорт казахстанской нефти в Германию через российскую территорию начался в этом году. По итогу 2023 года объем нефтепоставок составит не менее 890 тыс т, что меньше согласованного с РФ объема.