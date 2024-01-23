Казахстан отказался от антикоронавирусной вакцины

В Казахстане полностью пропала вакцина от коронавируса – как объяснила главный санврач страны Айжан Есмагамбетова, в ней просто нет необходимости, поскольку заболевание постепенно идет на убыль: тем не менее, возобновить ее производство можно в любой момент.

В Казахстане нет вакцины от коронавируса – даже если граждане желают сделать прививку, это у них вряд ли получится, сообщила главный санврач страны Айжан Есмагамбетова, добавив, что такая вакцинация сейчас и не нужна.

"Сегодня по рекомендации ВОЗ в принципе нет необходимости вакцинироваться или ревакцинироваться от коронавирусных инфекций всему населению. То есть на сегодня речь идет только об уязвимых группах населения - лицах пожилого возраста... И то здесь страна сама определяет, нужно это или не нужно в зависимости от эпидситуации"

- Айжан Есмагамбетова

Что касается экстренных событий – к примеру, изменения эпидситуации - завод Otarbiopharm сможет произвести вакцину от коронавируса в течение месяца, добавила она, передает Sputnik Казахстан.

Говоря о нынешней статистике по заболеваемости ОРВИ в Казахстане, главный санврач отметила, что в этом сезоне были две волны респираторных вирусных инфекций, в ноябре-декабре 2023-го и в конце января - начале февраля 2024 годов, причем во второй волне рост заболеваемости отмечался где-то на 10%, после чего заболеваемость постепенно пошла вниз, уточнила Есмагамбетова.