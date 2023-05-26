Казахстан не видит себя участником какого-либо союзного государства

Союзные государства не привлекают Казахстан, в рамках ЕАЭС интеграция может только экономической.
Россия и Беларусь объединены в Союзное государство, но у этого союза другая цель, нежели у ЕАЭС, в котором они также состоят.
"Что касается нашей страны, то Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства"
– пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай
Пресс-секретарь Токаева уточнил, что по мнению казахстанского лидера "интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку".
"Выход за его рамки нарушает цели, принципы и задачи уставных документов организации. Как подчеркнул президент, экономическая интеграция - это не самоцель, а одно из средств развития экономик и повышения благосостояния наших народов"
– Руслан Желдибай
Накануне в российской столице лидеры ЕАЭС обсудили сотрудничество. Президент Казахстана призвал развивать транспортные связи, в том числе связать Север-Юг и Транскаспийский маршрут.