Казахстан не видит себя участником какого-либо союзного государства

Опубликовано: 10:29, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Никаких союзных государств с Казахстаном в составе не будет, сообщил пресс-секретарь Токаева. Республика готова только к экономической интеграции.

Союзные государства не привлекают Казахстан, в рамках ЕАЭС интеграция может только экономической.

Россия и Беларусь объединены в Союзное государство, но у этого союза другая цель, нежели у ЕАЭС, в котором они также состоят.

"Что касается нашей страны, то Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства"

– пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай

Пресс-секретарь Токаева уточнил, что по мнению казахстанского лидера "интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку".

"Выход за его рамки нарушает цели, принципы и задачи уставных документов организации. Как подчеркнул президент, экономическая интеграция - это не самоцель, а одно из средств развития экономик и повышения благосостояния наших народов"

– Руслан Желдибай

Накануне в российской столице лидеры ЕАЭС обсудили сотрудничество. Президент Казахстана призвал развивать транспортные связи, в том числе связать Север-Юг и Транскаспийский маршрут.