Казахстан нарастит число авиарейсов в Китай

Крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana и китайская авиакомпания China Southern Airlines нарастят число авиарейсов между странами за счет их совместной эксплуатации в режиме кодшеринга.

Авиаторы Казахстана и Китая развивают партнерство – Air Astana и China Southern Airlines заключили соглашение о совместной эксплуатации рейсов, что значительно расширит возможности для их пассажиров, сообщили в казахстанской авиакомпании.

"Соглашение распространяется на рейсы Air Astana из Алматы в Пекин, Урумчи и Гуанчжоу, и из Астаны в Пекин, а также на рейсы China Southern Airlines из Пекина (аэропорт Дасин), Гуанчжоу, Урумчи и Сианя в Алматы и из Гуанчжоу и Урумчи в Астану"

- Air Astana

Кодшеринговое соглашение, заключенное между авиакомпаниями, позволяет одной из них продавать билеты на рейс, выполняемый другой – это позволит им расширить свое присутствие в странах-участницах договора и увеличить частоту взаимных пассажирских авиаперевозок, передает Sputnik Казахстан.

Как отметил глава Air Astana Питер Фостер, Китай всегда был стратегически важным рынком для Казахстана, а сотрудничество с China Southern Airlines позитивно скажется на развитии торговли, туризма и культурных связей и ознаменует новый этап авиационного партнерства.