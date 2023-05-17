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Казахстан намерен наладить прямое авиасообщение с Сингапуром 

Казахстан намерен наладить прямое авиасообщение с Сингапуром 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Казахстанские авиаторы планируют наладить прямое авиасообщение с островным городом-государством Сингапур в морской Юго-Восточной Азии – уже прошли переговоры авиавластей двух стран по этому вопросу. 

Казахстан и Сингапур намерены открыть прямое авиасообщение, сообщил комитет гражданской авиации Республики Казахстан. 

Это стало известно после переговоров авиационных властей двух стран, в ходе которых казахстанская сторона заявила о заинтересованности в прямых рейсах и предложила сингапурским авиакомпаниям воспользоваться режимом "открытое небо" в Казахстане, передает Sputnik Казахстан. 

Сингапурская сторона заверила, что предложение будет рассмотрено местными авиакомпаниями, а его результаты будут озвучены на встрече в июле, в которой, помимо сингапурских авиакомпаний, примет участие и руководство аэропорта Сингапура Чанги.

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