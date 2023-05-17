Опубликовано: 23:55, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Казахстанские авиаторы планируют наладить прямое авиасообщение с островным городом-государством Сингапур в морской Юго-Восточной Азии – уже прошли переговоры авиавластей двух стран по этому вопросу.

Казахстан и Сингапур намерены открыть прямое авиасообщение, сообщил комитет гражданской авиации Республики Казахстан.

Это стало известно после переговоров авиационных властей двух стран, в ходе которых казахстанская сторона заявила о заинтересованности в прямых рейсах и предложила сингапурским авиакомпаниям воспользоваться режимом "открытое небо" в Казахстане, передает Sputnik Казахстан.

Сингапурская сторона заверила, что предложение будет рассмотрено местными авиакомпаниями, а его результаты будут озвучены на встрече в июле, в которой, помимо сингапурских авиакомпаний, примет участие и руководство аэропорта Сингапура Чанги.