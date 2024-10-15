Казахстан избавляется от санитарных книжек

Уже с начала следующего, 2025 года, санитарные книжки на бумаге в Казахстане станут анахронизмом: Минздрав страны перевел этот важный документ в цифровой формат.

Минздрав Казахстана перевел по всей стране в цифровой формат очередной медицинский документ, рассказал вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов.

Уже с 1 января 2025 года санитарные книжки будут предоставляться только в цифровом виде – это сделано для того, чтобы минимизировать поток бумажных документов, которыми и так перегружены медицинские работники. Помимо этого, страдают и сами граждане, вынужденные часами проводить время в очередях, ожидая получения очередной справки, передает "АиФ Казахстан".

Цифровизация документов - крайне важная мера для сокращения таких неудобств, отметил вице-министр.

Следующим этапом, который будет проведен уже в 2025 году, станет перевод в цифровой формат учета медицинских кадров страны. Также в этот формат уйдут еще восемь популярных медицинских справок, добавил Оспанов.