Вестник Кавказа

Казахстан исключил эпидемию инфекционных заболеваний на фоне паводков

Казахстан исключил эпидемию инфекционных заболеваний на фоне паводков
© Фото: сайт премьер-министра Казахстана
Власти Казахстана не подтвердили информацию о распространении инфекций на фоне паводков. Эпидемиологическая ситуация в республике находится в пределах нормы.

Эпидемиологическая ситуация в Казахстане не представляет опасности, число заболевших инфекционными заболеваниями на фоне масштабных паводков не увеличилось. Такое заявление сделала пресс-служба глава республику по итогам заседания правительства.

Ранее в соцсетях Казахстана распространялась информация о том, что подтопление населенных пунктов стало причиной массового заражения инфекциями.

“Информация, появившаяся в социальных сетях о распространении инфекционных заболеваний и ухудшении эпидемиологической ситуации в связи с паводками, не подтвердилась”

– пресс-служба президента РК

В процессе заседания правительству республики было поручено контролировать эпидемиологическую ситуацию в стране и провести ряд мер для того, чтобы снизить возможность распространения заболеваний. В частности, будет проведена обработка жилых домов и социально-значимых объектов.

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