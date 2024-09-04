Казахстан будет выпускать комплектующие ветроэлектростанций

В Казахстане дан старт строительству завода по выпуску компонентов для ветроэлектростанций – завод по производству компонентов ВЭС сегодня заложили в Жамбыльской области страны.

Казахстанский фонд управления госактивов "Самрук-Казына" совместно с китайской компанией SANY Renewable Energy (SANY RE) сегодня заложили в Жамбылской области фундамент завода по производству компонентов ветрогенераторов.

Предприятие в скором будущем начнет производить гондолы, ступицы, башни и другие основные компоненты для ветряных электростанций (ВЭС) – в это будет инвестировано $114 млн, передает Sputnik Казахстан.

"Проект будет реализован без дополнительных заемных средств от институтов развития Казахстана. Повышение уровня локализации - он составит не менее 30%. Для этого SANY RE планирует дополнительно открыть исследовательский R&D центр"

- глава АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов

Завод начнет производство в конце 2025 года.