Катар поделится с Россией опытом по исламскому банкингу

Катар может поделиться с Россией опытом по внедрению исламского банкинга. Среди регионов, где будет опробован исламский банкинг - Татарстан, Башкортостан, Дагестан и Чечня.
Посол Катара в РФ и глава Татарстана Рустам Минниханов провели сегодня встречу, на которой, в том числе, был затронут вопрос по внедрению в российских регионах исламского финансирования.
"Посол <...> отметил, что Катар готов делиться опытом внедрения системы исламского банкинга, который внедряется в Татарстане"
– пресс-служба главы Татарстана
Катар является одним из важный и надежных российских партнеров на Ближнем Востоке, отметил Минниханов.
Татарстан - один из четырех регионов, где 1 сентября стартует эксперимент по исламскому банкингу сроком два года.