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Катар поделится с Россией опытом по исламскому банкингу

Катар поделится с Россией опытом по исламскому банкингу
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Катар может поделиться с Россией опытом по внедрению исламского банкинга. Среди регионов, где будет опробован исламский банкинг - Татарстан, Башкортостан, Дагестан и Чечня.

Посол Катара в РФ и глава Татарстана Рустам Минниханов провели сегодня встречу, на которой, в том числе, был затронут вопрос по внедрению в российских регионах исламского финансирования.

"Посол <...> отметил, что Катар готов делиться опытом внедрения системы исламского банкинга, который внедряется в Татарстане"

– пресс-служба главы Татарстана

Катар является одним из важный и надежных российских партнеров на Ближнем Востоке, отметил Минниханов.

Татарстан - один из четырех регионов, где 1 сентября стартует эксперимент по исламскому банкингу сроком два года.

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