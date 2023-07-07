Каспий полыхает в Казахстане

Опубликовано: 12:54, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МЧС Казахстана

Каспийское море горит: калыш у кромки моря в Казахстане загорелся в нескольких местах сразу. Общая площадь пожара 10 га. Над побережьем поднимается дым.

Побережье Каспийского моря под Атырау заволокло дымом - горит камыш.

"На побережье Каспийского моря были обнаружены 5 очагов горения на предварительной площади 5 га. Общая площадь пожара составляет 10 га. Территория, где происходит горение, является бесхозной, это прибрежная территория Каспийского моря"

– МЧС Казахстана

Территория была обследована с вертолетов, борьбу с природным пожаром ведут 55 специалистов, 13 единиц техники, 2 мотопомпы и один вертолет.