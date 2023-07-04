Подземные толчки на Каспии ощутили жители Дагестана и Казахстана

Опубликовано: 7:13, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Землетрясение, произошедшее минувшей ночью в Каспийском море и поднявшее из постелей жителей Баку, ощутили также в Казахстане и Дагестане. По уточненным данным, его магнитуда составляла 5,5, а эпицентр находился на расстоянии 80 км к северо-востоку от Хачмазского района.

Жители Баку после землетрясения минувшим вечером вышли на улицы и оставались на них всю ночь, опасаясь повторных толчков.

На телефоны местных абонентов пришли уведомления, что поблизости произошло землетрясение и возможны новые подземные толчки.

В то же время в дагестанском Дербенте толчки были даже сильнее, чем в Баку – их магнитуда составляла 5,9, а в казахстанском Актау зафиксировали магнитуду 5,7.

Подземные толчки ощущались в некоторых районах Азербайджана и Дагестана вдоль побережья Каспийского моря – о них в социальных сетях и мессенджерах сообщали жители Махачкалы, Каспийска, Новолакского района и ряда других территорий.

В Хачмазском районе Азербайджана, где землетрясение ощущалось больше всего, разрушений зафиксировано не было, сообщил председатель региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям (при МЧС Азербайджана) Анар Оруджлу.

После ночного землетрясения возможны афтершоки, но опасности они не несут, заверил генеральный директор азербайджанского Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Етирмишли.

"Афтершоки в Азербайджане будут продолжаться. Однако вероятности возникновения более сильного землетрясения нет. Не стоит волноваться"

- Гурбан Етирмишли