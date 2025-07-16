Вестник Кавказа

Карлсон: США вредят санкциями себе, а не России

Карлсон: США вредят санкциями себе, а не России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Вашингтоне не поняли российскую экономику, в результате вводимые против РФ санкции вредят больше США, чем России, считает американский журналист.

Рычаги давления США на РФ заканчиваются, но пока санкции больше вредят американской экономике, поделился мнением американский журналист Такер Карлсон в беседе с замглавного редактора Bild Паулем Ронцхаймером.

Журналист заметил, что Россия в результате санкций не "страшно обнищала", ее экономика выдерживает давление.

"У США заканчиваются варианты относительно России. Потому что правда заключается в том, что российская экономика оказалась не такой, как мы предполагали"

– Такер Карлсон

В США не поняли "природу российской экономики", и в конечном итоге наносят "вред самим себе больше, чем России".

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