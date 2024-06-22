Карачаевск обретет новую современную спортивную площадку

Современная площадка для занятий спортом скоро появится в Карачаевске. Об этом рассказал глава города Марат Урусов на выездном совещании с министром спорта КЧР.
«Совместно с министром физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Узденовым провели выездное совещание по вопросам строительства новой современной спортивной площадки в Карачаевске, начало возведения которой планируется уже в текущем месяце»
- Марат Урусов
К своим словам он добавил, что надеется на привлечение большего количества активных молодых людей к занятию физической культурой благодаря строительству современной умной спортивной площадки. По его мнению, это укрепит культуру спорта республики и позволит ей использовать свой потенциал для проведения мероприятий со спортивной тематикой.
В рамках выездного совещания глава Карачаевска также посетил открытый бассейн, который находится в процессе ремонта. Ожидается, что горожане смогут им пользоваться уже с 15 июля