Карачаевск обретет новую современную спортивную площадку

Глава Карачаевска Марат Урусов надеется на скорое начало строительных работ по установке спортивной площадки в городе, которая будет соответствовать современным тенденциям. Это позволит КЧР развить спортивную культуру и приобщить жителей к активному образу жизни.

Современная площадка для занятий спортом скоро появится в Карачаевске. Об этом рассказал глава города Марат Урусов на выездном совещании с министром спорта КЧР.

«Совместно с министром физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Узденовым провели выездное совещание по вопросам строительства новой современной спортивной площадки в Карачаевске, начало возведения которой планируется уже в текущем месяце»

- Марат Урусов

К своим словам он добавил, что надеется на привлечение большего количества активных молодых людей к занятию физической культурой благодаря строительству современной умной спортивной площадки. По его мнению, это укрепит культуру спорта республики и позволит ей использовать свой потенциал для проведения мероприятий со спортивной тематикой.

В рамках выездного совещания глава Карачаевска также посетил открытый бассейн, который находится в процессе ремонта. Ожидается, что горожане смогут им пользоваться уже с 15 июля