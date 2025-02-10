Вестник Кавказа

Карачаево-Черкесию подморозит до минус 25

Карачаево-Черкесию подморозит до минус 25
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Северный Кавказ на этой неделе окажется во власти аномальных морозов. В Карачаево-Черкесии температуры могут обрушиться до минус 25.

Спасатели предупреждают об аномальном холоде в Карачаево-Черкесии.

В республике в период с 26 февраля по 2 марта ожидаются 25-градусные морозы - такая погода вероятна в ночное время в горах. На остальной территории по ночам прогнозируется до минус 20. В дневное время в КЧР до первых числе марта будет около 10 градусов мороза.

Такая погода более чем на 10 градусов ниже климатической нормы. Аномалия будет держаться в регионе до конца текущей недели.

В МЧС подчеркнули, что сильный морозы могут вызвать чрезвычайные ситуации, а также ЧП в сельском хозяйстве республики.

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