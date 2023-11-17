Карачаево-Черкесия победила безработицу

Власти Карачаево-Черкесии сообщили о том, что в республике впечатляющими темпами идет борьба с безработицей. Только за последний год данный показатель упал на 6%.

Глава КЧР поделился публикацией о том, что в республика успешно справляется с безработицей. По его словам, этот показатель опустился до 4,9%. Это на 6 п.п. ниже показателей прошлого года.

«Так, по состоянию на 1 ноября 2023 года уровень общей безработицы в регионе фиксируется на рекордно низкой отметке — 4,9%, что на 5,9% ниже аналогичного периода прошлого года»

– Рашид Темрезов.

Далее он отметил, что, несмотря на достигнутый результат, в республике продолжится борьба с безработицей и выводом работающих в «серой зоне» на свет законной деятельности.

Также планируется уделять больше внимания подготовке тех кадров, в которых нуждается республика.