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Карачаево-Черкесия планирует перерабатывать все отходы

Карачаево-Черкесия планирует перерабатывать все отходы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В скором времени еще в двух районах Карачаево-Черкесии заработают новые мусороперерабатывающие комплексы, которые позволят вплотную приблизиться к показателю стопроцентной сортировки отходов.

Новые мусоросортировочные комплексы будут построены в Зеленчукском и Прикубанском районах Карачаево-Черкесии, сообщил сегодня глава КЧР Рашид Темрезов.

"Для увеличения объемов обработки мы планируем строительство двух новых мусоросортировочных комплексов в Зеленчукском и Прикубанском районах", - сказал Темрезов в ходе послания парламенту КЧР, передает "Интерфакс".

После запуска новых предприятий общая мощность сортировочных линий достигнет 200 тыс т в год.

"Наша цель - добиться 100%-ой сортировки, и не менее 50% утилизации отходов"

- Рашид Темрезов

Также глава региона напомнил, что благодаря введенным в строй в республике двум мусоросортировочных комплексам мощностью 60 тыс т в год сейчас в регионе обрабатывается 40% собранных отходов.

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