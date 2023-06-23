Карачаево-Черкесия планирует перерабатывать все отходы

Опубликовано: 21:47, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени еще в двух районах Карачаево-Черкесии заработают новые мусороперерабатывающие комплексы, которые позволят вплотную приблизиться к показателю стопроцентной сортировки отходов.

Новые мусоросортировочные комплексы будут построены в Зеленчукском и Прикубанском районах Карачаево-Черкесии, сообщил сегодня глава КЧР Рашид Темрезов.

"Для увеличения объемов обработки мы планируем строительство двух новых мусоросортировочных комплексов в Зеленчукском и Прикубанском районах", - сказал Темрезов в ходе послания парламенту КЧР, передает "Интерфакс".

После запуска новых предприятий общая мощность сортировочных линий достигнет 200 тыс т в год.

"Наша цель - добиться 100%-ой сортировки, и не менее 50% утилизации отходов"

- Рашид Темрезов

Также глава региона напомнил, что благодаря введенным в строй в республике двум мусоросортировочных комплексам мощностью 60 тыс т в год сейчас в регионе обрабатывается 40% собранных отходов.