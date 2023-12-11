"Карабах" узнал своего соперника по стыковому матчу Лиги Европы

В Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. Азербайджанский "Карабах" сыграет на данной стадии с португальской "Брагой".
Остальные пары выглядят следующим образом:
"Фейеноорд" (Нидерланды) – "Рома" (Италия)
"Милан" (Италия) – "Ренн" (Франция)
"Ланс" (Германия) – "Фрайбург" (Германия)
"Янг Бойз" (Швейцария) – "Спортинг" (Португалия)
"Бенфика" (Португалия) – "Тулуза" (Франция)
"Галатасарай" (Турция) – "Спарта" Прага (Чехия)
"Шахтер" (Украина) – "Марсель" (Франция)
Первые стыковые встречи состоятся 15 февраля, а ответные – 22 февраля. Победители этих пар выйдут в 1/8 финала, где сыграют с командами, занявшими в своих группах первые места. Это "Вест Хэм", "Брайтон", "Ливерпуль" (все три – Англия), "Глазго Рейнджерс" (Шотландия), "Аталанта" (Италия), "Байер" (Германия), "Славия" Прага (Чехия) и "Вильярреал" (Испания).