"Карабах" снова сыграет в Ханкенди в рамках Кубка Азербайджана

ФК "Карабах" планирует сыграть еще один матч Кубка Азербайджана в Ханкенди. Речь идет об ответной четвертьфинальной встрече против "Сабаха".
Футбольный клуб "Карабах" собирается провести еще одну встречу Кубка Азербайджана в Ханкенди. Об этом сообщают местные СМИ.
Агдамцы рассчитывают принять там "Сабах" в рамках четвертьфинала кубка.
Матчи данной стадии сыграны 30-31 января и 6-7 февраля.
Напомним, в 1/8 финала "Карабах" в самой концовке встречи сломил сопротивление МОIKа и вышел в следующий раунд. Это была первая игра, сыгранная на освобожденных территориях за последние три десятка лет.
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