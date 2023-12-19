Вестник Кавказа

"Карабах" снова сыграет в Ханкенди в рамках Кубка Азербайджана

Стадион в Ханкенди
© Фото: страница футбольного клуба “Карабах“ в соцсетях
ФК "Карабах" планирует сыграть еще один матч Кубка Азербайджана в Ханкенди. Речь идет об ответной четвертьфинальной встрече против "Сабаха".

Футбольный клуб "Карабах" собирается провести еще одну встречу Кубка Азербайджана в Ханкенди. Об этом сообщают местные СМИ.

Агдамцы рассчитывают принять там "Сабах" в рамках четвертьфинала кубка.

Матчи данной стадии сыграны 30-31 января и 6-7 февраля.

Напомним, в 1/8 финала "Карабах" в самой концовке встречи сломил сопротивление МОIKа и вышел в следующий раунд. Это была первая игра, сыгранная на освобожденных территориях за последние три десятка лет.

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