Кубок: Азербайджана: «Карабах» вырвал победу в историческом матче

В Ханкенди завершилась встреча между «Карабахом» и МОИКом в рамках Кубка Азербайджана. Победу со счетом 1:0 одержала команда из Агдама.

Матч Кубка Азербайджана по футболу между командами «Карабах» (Агдам) и МОИК (Баку) завершилась в городе Ханкенди.

Победу со счетом 1:0 одержала агдамская команда. Единственный мяч был забит в самой концовке игры, его автором стал полузащитник Нариман Ахунзаде.

Благодаря этой победе, подопечные Гурбана Гурбанова вышли в ¼ финала Кубка страны, где сыграют с другой командой из Баку - «Сабахом», которую возглавляет россиянин Мурад Мусаев.

Напомним, встреча между «Карабахом» и МОИКом стала исторической, так как это первый 30 лет матч на освобожденных территориях Азербайджана.