Карабах и Восточный Зангезур станут центром туризма Азербайджана

Территории, которые были освобождены от оккупации, в будущем превратятся в главные туристические зоны Азербайджанской Республики.

Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы имеют большой туристический потенциал и в будущем станут основными зонами для туризма в республике. Об этом сообщил глава минздрава АР Теймур Мусаев в ходе своего выступления на встрече властей, которая была посвящена становлению оздоровительного туризма в стране. Встреча проходила в рамках инвестиционного форума Азербайджана и Турции.

"Считаю, что в будущем туристический потенциал этого региона будет способствовать развитию экономики, Карабах и Восточный Зангезур станут основными туристическими зонами страны"

– Теймур Мусаев

Министр подчеркнул, что во время восстановительных работ на освобожденных территориях большое внимание уделяется возведению инфраструктуры сферы туризма. Природные, климатические и исторические особенности этих районов дают исключительный шанс на развитие экотуризма здесь.