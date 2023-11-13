Турагентства Азербайджана: Карабах и Восточный Зангезур обладают высоким туристическим потенциалом

Представитель туристических агентств Азербайджана уверен, что Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы будут развивать туристический потенциал на своих территориях.

Развитие туризма на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов потенциально возможно и будет развиваться сразу по нескольким направлениям. Такое заявление сделал советник председателя Ассоциации туристических агентств АР Музаффар Агакеримов.

Он отметил, что потребность в кадровых резервах будет расти по мере развития туризма в районах.

"Сегодня наблюдается значительный прогресс в подготовке кадров в гостиничном секторе. Раньше у нас было очень мало учебных заведений в этом направлении. За последние 20-30 лет количество этих учебных заведений увеличилось. Среди них можно особо отметить профессиональные школы в Исмаиллы, Габале, Гусаре и Шеки, и колледж в Мингячевире"

- Музаффар Агакеримов

Представитель Ассоциации турагентств считает, что на территории освобожденных районов будет развиваться гастрономический, оздоровительный и исторический туризм.

Кроме этого, возможно открытие спортивных комплексов для зимних видов активного туризма.

Агакеримов уверен, что Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы будут занимать важное место в туристической отрасли республики.