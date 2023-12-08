Кандидатом от ЛДПР в президенты 2024 стал Леонид Слуцкий

В ЛДПР определились со своим кандидатом на выборы президента России в 2024 году. Партия намерена выдвинуть своего председателя Леонида Слуцкого.

На президентские выборы 2024 от ЛДПР пойдет ее руководитель Леонид Слуцкий, такое решение принял ее предвыборный съезд.

Участники мероприятия выражали свое мнение посредством тайного голосования. Как пишет ТАСС, в бюллетенях была только одна фамилия – Слуцкий.

Из почти 110 бюллетеней недействительными оказались всего два, пишет ТАСС.

Напомним, выборы-2024 назначены на воскресенье 17 марта. Однако, впервые в истории, отдать свой голос избиратели смогут в течение трех дней, включая пятницу.

Накануне днем документы для регистрации в ЦИК подал первый кандидат – действующий глава государства. Владимир Путин будет баллотироваться как самовыдвиженец. Для регистрации в качестве кандидата, согласно избирательному законодательству, ему понадобится 300 тысяч подписей поддерживающих его избирателей. Этим обещают заняться Народный фронт и "Единая Россия".

В 2018 году в выборах главы государства участвовали восемь кандидатов. Победил на них Путин, второе место занял представитель КПРФ Павел Грудинин, третьим стал ныне покойный Владимир Жириновский.