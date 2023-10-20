Канал Al Jazeera закрыли в Израиле

Опубликовано: 11:09, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Правительство Израиля закрыла канал Al Jazeera в стране. Ранее с таким предложением выступил министр связи Израиля, его поддержала служба разведки «Моссад».

Израильское правительство объявило о закрытии катарского телеканала Al Jazeera на территории своей страны, передает израильское госрадио Kan.

Отмечается, что власти страны будут принимать данные решения в отношении тех вещательных компаний, которые наносят ущерб безопасности Израиля.

Ранее с призывом закрыть канал Al Jazeera выступил министр связи Израиля Шломо Каръи. Его поддержала служба разведки «Моссад».

Напомним, глава ведомства обвинил телеканал в поддержке ХАМАС, а также в том, что его действия подвергают солдат армии Израиля риску.