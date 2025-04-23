Калиматов: атака на полицейских в Дагестане – чудовищный акт насилия

Нападению на полицейских в Махачкале не может быть никаких оправданий, заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Он также выразил соболезнования семьям жертв.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов решительно осудил нападение на правоохранителей в Махачкале, соответствующее сообщение распространила его пресс-служба.

По словам главы региона, трагическое происшествие в Дагестане, где в результате атаки боевиков пострадали сотрудники ДПС и мирные жители, вызывает глубокое сочувствие.

"Этот чудовищный акт насилия не имеет оправдания"

– Калиматов

Он выразил решительное осуждение в отношении таких преступлений. Калиматов также выразил надежду, что все преступники понесут максимально строгое наказание.

Калиматов также выразил соболезнования главе Дагестана Сергею Меликову, а также родным и близким жертв трагедии. Глава Ингушетии пожелал скорейшего выздоровления раненым.