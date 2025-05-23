Каладзе оценил важность патриотов Грузии

Глава Тбилиси назвал День независимости Грузии достижением павших за страну героев. Он подчеркнул, что именно на таких людях и стоит сегодня республика.

День независимости Грузии стал символом победы, свободы и непоколебимой национальной идентичности. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в ходе мероприятия, которое посвящено празднованию 26 мая.

"Этот день – достижение тех героев, которые отдали самое дорогое – свои жизни в борьбе за независимость Грузии. А также всем тем патриотам, которые служили своей родине самоотверженным трудом, знаниями и профессионализмом"

– Каха Каладзе

Он подчеркнул, что именно на таких патриотах в настоящее время стоит страна.

"Это дает нам основание сказать всем: мы никогда не уступим независимость Грузии. Да здравствует свободная, независимая Грузия! Поздравляю с 26 мая"

– тбилисский градоначальник

Напомним, День независимости ежегодно отмечается в Грузии 26 мая. Празднование приурочено к дате провозглашения Первым демократическим правительством под руководством Ноэ Жордания независимости в 1918 году.