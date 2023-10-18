Каладзе обвинил Зурабишвили в действиях против Грузии

Опубликовано: 9:55, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт мэрии Тбилиси

В правящей партии Грузии полагают, что своими действиями президент выступает против будушего республики. По словам Кахи Каладзе, она занимается вредительством.

Шаги президента Грузии направлены против будущего страны. Такое заявление сделал генсек правящей партии.

"С ее стороны мы слышим заявление о том, что наша страна не заслужила статуса, и добавляет, что это было правильное решение, хотя это было несправедливое решение. Если кто и заслуживал этот статус, так это Грузия. Поэтому то, что делает президент, – это шаг, предпринятый против страны, а проще говоря – это вредительство"

– Каха Каладзе

Он акцентировал внимание на том, что президент должен быть первым, кто защищает Конституцию, а не нарушает ее.

"Что касается импичмента, то с самого начала, когда председатель партии Ираклий Кобахидзе давал разъяснения по этому вопросу, было сказано, что довести импичмент до конца невозможно в силу ряда обстоятельств, однако президент, который не уважает свое государство, свой народ, Конституцию и закон, действительно заслуживает импичмента"

– генсек "Грузинской мечты"

Заявление президента

Весной Саломе Зурабишвили заявила, что в том году республика не заслуживала получения статуса страны-кандидата, а также добавила, что Тбилиси лишь формально выполняет европейские рекомендации. В ответ в "Мечте" заявили, что глава государства действует заодно с "радикальной оппозицией".