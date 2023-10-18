Каладзе обвинил Зурабишвили в действиях против Грузии

Шаги президента Грузии направлены против будущего страны. Такое заявление сделал генсек правящей партии.
"С ее стороны мы слышим заявление о том, что наша страна не заслужила статуса, и добавляет, что это было правильное решение, хотя это было несправедливое решение. Если кто и заслуживал этот статус, так это Грузия. Поэтому то, что делает президент, – это шаг, предпринятый против страны, а проще говоря – это вредительство"
– Каха Каладзе
Он акцентировал внимание на том, что президент должен быть первым, кто защищает Конституцию, а не нарушает ее.
"Что касается импичмента, то с самого начала, когда председатель партии Ираклий Кобахидзе давал разъяснения по этому вопросу, было сказано, что довести импичмент до конца невозможно в силу ряда обстоятельств, однако президент, который не уважает свое государство, свой народ, Конституцию и закон, действительно заслуживает импичмента"
– генсек "Грузинской мечты"
Заявление президента
Весной Саломе Зурабишвили заявила, что в том году республика не заслуживала получения статуса страны-кандидата, а также добавила, что Тбилиси лишь формально выполняет европейские рекомендации. В ответ в "Мечте" заявили, что глава государства действует заодно с "радикальной оппозицией".