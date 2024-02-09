Вестник Кавказа

Какого числа начинается Рамазан в 2024 году?

Бегляр-мечеть в Баку
© Фото: Лев Любимов/ “Вестник Кавказа“
Священный месяц Рамазан 2024 становится все ближе. В Азербайджане назвали даты, на которые придутся начало и конец месяца Рамазан, а также рассказали, когда будет праздник Рамазан.

Месяц Рамазан 2024 начнется в Азербайджане 11 марта. Даты священного месяца отмечены в календаре Управления мусульман Кавказа.

Рамазан длится 30 дней. В 2024 году его последний день будет 9 апреля.

А на следующий день, 10 апреля, страна отметит праздник Рамазан байрамы.

Что такое Рамазан?

Рамазан (или Рамадан) – это один из столпов ислама, 30-дневный пост, во время которого нельзя есть и пить в светлое время суток.

Окончание священного месяца ознаменовано праздником Рамазан (Ураза-байрам).

Дата праздника определяется по лунному мусульманскому календарю. Каждый год она сдвигается на несколько дней.

Именно во время месяца Рамадан происходит Ночь Предопределения – самая важная для всех мусульман: она определяет судьбу каждого, кто исповедует ислам. Ночь аль-Кадр отмечается в 27 день месяца Рамадан.

Отметим, что мусульманское летоисчисление также отличается от светского общепринятого. Отсчет лет ведется от Хиджры, то есть переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. Это событие произошло в 622 году. Поэтому сейчас по Хиджре 1445 год.

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