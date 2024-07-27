Какие законы вступят в силу в России в декабре 2024 года?

Что изменится в России в декабре 2024 года? В декабре вступают в силу законы, которые будут затрагивать участников СВО, мигрантов, а также операторов связи.

В декабре в России вступают в силу несколько новых законов, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Один из законов, который начнет действовать 10 декабря, касается запрета сторонним организациям принимать экзамены у мигрантов. Документ, подтверждающий знание русского языка, смогут выдавать только государственные учреждения.

С 4 декабря вступает в силу закон, запрещающий пропаганду отказа от деторождения. Пропагандировать отказ от деторождения будет запрещено в интернете, СМИ, кино. Штраф за нарушение составит до 5 млн рублей.

С 1 декабря меняется лицензирование деятельности операторов связи. Закон затрагивает компании, предоставляющие мобильный интернет. Трафик теперь в обязательном порядке должен проходить через оборудование для противодействия угрозам. Санкция за нарушение – аннулирование лицензии.

С 1 декабря также вступает в силу закон, затрагивающий участников СВО. Участники специальной военной операции будут освобождены от уплаты исполнительского сбора в 7%, который взимается с должников. Также спишут просроченные кредиты до 10 млн рублей для ряда участников СВО, которые заключат контракт с 1 декабря этого года.

С 30 декабря начнут действовать меры против отмывания средств. Нотариусы получат полномочия потребовать документы в рамках борьбы с финансовыми махинациями. Информация о сомнительных переводах также будет отправляться в Росфинмониторинг.

Ряд законов вступил в силу в конце ноября. Так, с 23 ноября ввели запрет на усыновление детей или опекунство иностранцами, которые имеют гражданство стран, где разрешена смена пола.

Также с 23 ноября увеличилась ответственность за фальшивые документы для организации незаконной миграции. Штрафы для организаций, помогающих незаконно обходить миграционные требования, подняли до 60 млн рублей.