Какао-бобов не будет хватать миру и в 2024 году

Дефицит какао-бобов, продолжавшийся в течение двух лет, будет наблюдаться и в 2024 году. Теперь, кроме непогоды, на ситуацию с сырьем для шоколада будет плохо влиять и кризис в Красном море.

Какао-бобы продолжат дорожать на фоне дефицита уже третий год подряд, о негативном тренде предупредили в Международной организации по какао.

"К концу декабря 2023 года очевидно, что в текущем сезоне 2023/24 также ожидается неизбежный дефицит, как и в предыдущие два года"

– специалисты

В организации напомнили, что в прошлом году плохие погодные условия стали причиной снижения на треть поставок из Кот-д'Ивуара – ключевого производителя какао-бобов. Сильные дожди также плохо повлияли на состояние культуры, вызвав болезни побегов. Все это увеличило цены на сырье для шоколада.

А события в Красном море, где хуситы регулярно обстреливают торговые суда, спровоцировали рост фрахтовых ставок, что еще больше поднимет цены.

Между тем, уже в минувшем году средние цены на какао-бобы увеличились почти на 40% и в конце декабря выросли до $4,3 тыс за тонну, побив рекорд, существовавший с 1977 года.