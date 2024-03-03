Почему весной нарушается сон и возникает усталость, рассказала врач-невролог. По ее словам, прежде всего виноват дефицит витаминов и изменения климата.

Весна – это время пробуждения природы, но не всегда наше организм также легко переживает это изменение. Многие люди сталкиваются с проблемами сна и усталостью именно в этот период.

"Причины нарушения сна и усталости весной связаны с дефицитом витаминов, потому что в зимний период человек употребляет меньше овощей и фруктов. Это еще и переходный период во времени года, то есть фактически мы переживаем изменение климата к более теплому, солнечному. А смена погоды сама по себе влияет на изменение сосудистых факторов"

– заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина, в беседе с РИА Новости.

Дефицит витаминов как одна из причин

Одной из основных причин нарушения сна и усталости весной является дефицит витаминов. Зимой наш организм испытывает недостаток свежих фруктов и овощей, богатых витаминами, и весной он начинает сигнализировать о нехватке необходимых элементов. Недостаток витаминов группы В, С, D и других может привести к снижению иммунитета, ухудшению общего самочувствия и, как следствие, к нарушению сна.

Влияние сезонного изменения климата

Кроме того, сезонное изменение климата также оказывает влияние на наше физическое и эмоциональное состояние. Перепады температур, изменения давления, уровня влажности могут вызывать головные боли, раздражительность, апатию и затруднения с засыпанием. Организму требуется время, чтобы адаптироваться к новым условиям, и в это время мы можем испытывать дополнительное утомление.

В этой связи главной рекомендацией отказывается обратить внимание на свой рацион и образ жизни. Пополните запас витаминов, увеличив потребление свежих фруктов и овощей, обогатите рацион рыбой, орехами, зеленым чаем. Также старайтесь проветривать помещение, заниматься спортом на свежем воздухе, уделять время для отдыха и релаксации.