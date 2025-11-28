Каир выступил против израильской оккупации Газы

Египет выступает против оккупации Израилем сектора Газа. Заявление было сделано на фоне обнародования планов Израиля возобновить боевые действия на палестинской территории.

Египет выступает против сохранения израильского военного присутствия в секторе Газа, об этом заявил глава государственного информационного агентства Диа Рашван арабским СМИ.

"Египет ни при каких обстоятельствах не согласится с сохранением израильской оккупации в секторе Газа"

– Диа Рашван

Заявление было сделано после визита главы израильской спецслужбы ШАБАК Дэвида Зинни в Египет, где Зинни провел переговоры с главой египетской разведки Хасаном Рашадом. Стороны обсудили ситуацию в секторе Газа, а также продолжение нормализации между Израилем и ХАМАС.

Визит произошел на фоне заявлений представителя израильских спецслужб о поисках новых путей решения ситуации в Газа со стороны Тель-Авива, в частности, речь шла о начале военной операции и полной оккупации сектора.