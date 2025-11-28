Вестник Кавказа

Каир выступил против израильской оккупации Газы

Карта Средиземного моря и средиземноморских стран
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Египет выступает против оккупации Израилем сектора Газа. Заявление было сделано на фоне обнародования планов Израиля возобновить боевые действия на палестинской территории.

Египет выступает против сохранения израильского военного присутствия в секторе Газа, об этом заявил глава государственного информационного агентства Диа Рашван арабским СМИ. 

"Египет ни при каких обстоятельствах не согласится с сохранением израильской оккупации в секторе Газа"

– Диа Рашван 

Заявление было сделано после визита главы израильской спецслужбы ШАБАК Дэвида Зинни в Египет, где Зинни провел переговоры с главой египетской разведки Хасаном Рашадом. Стороны обсудили ситуацию в секторе Газа, а также продолжение нормализации между Израилем и ХАМАС. 

Визит произошел на фоне заявлений представителя израильских спецслужб о поисках новых путей решения ситуации в Газа со стороны Тель-Авива, в частности, речь шла о начале военной операции и полной оккупации сектора.

