Вестник Кавказа

Каха Каладзе: Президент Грузии – враг страны

Каха Каладзе: Президент Грузии – враг страны
© Фото: сайт мэрии Тбилиси
Генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе оценил визит президента страны Саломе Зурабишвили в Германию и подчеркнул, что ее действия нарушают Конституцию. Он также назвал ее мошенницей и врагом Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили причиняет вред грузинскому народу, нарушая Конституцию страны, заявил генеральный секретарь «Грузинской мечты» и глава Тбилиси Каха Каладзе. Он также назвал ее мошенницей.

Сегодня Зурабишвили должна встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине. Об этом стало известно из поста в соцсети посла Германии в Грузии Петера Фишера.

«Как можно оценить визит человека, который является первым нарушителем Конституции, а должно быть наоборот – она должна быть первой, кто защищает Конституцию. Такое отношение к государству, к грузинскому народу очевидно»

- Каха Каладзе

Напомним, что президент Грузии может совершать визит за границу только по разрешению правительства, согласно Конституции. Ранее в 2023 году Саломе Зурабишвили посетила Германию, несмотря на протест со стороны правящей партии. После этого начался процесс о запуске импичмента в отношении президента. Реализовать его не получилось.

Помимо нарушений Конституции, Зурабишвили вредит имиджу Грузии негативными высказываниями о стране, отмечает Каладзе.

«Меня вообще не интересует, что думает Саломе Зурабишвили, человек, который является врагом этой страны… У вас могут быть какие-то разногласия с правительством, вам кто-то может не нравиться, но почему вы причиняете вред стране? Как можно быть таким мошенником, чтобы вредить стране?»

- Каха Каладзе

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