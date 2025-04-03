К поставкам газа из Азербайджана в Сирию приступила Турция – СМИ

Турция начала поставлять газ из Азербайджана в Сирию. Об этом сообщают 2 августа турецкие средства массовой информации.
Обеспечивать транспортировку газа в САР будет пограничный трубопровод Килис – Алеппо. Церемония запуска этой газовой ветки прошла сегодня.
Как отметил глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар, ежедневно в Сирию будет поступать около 6 млн куб метров газа.
"В год поставки газа составят 2 млрд кубометров. В перспективе ветку Килис - Алеппо планируется продлить до провинции Хомс"
– Альпарслан Байрактар
Он также отметил, что старт газовых поставок в САР – хороший пример регионального взаимодействия.
"Поставляемый в Сирию газ будет использоваться для производства до 1 200 МВт электроэнергии"
– глава турецкого министерства
В церемонии запуска газовой ветки участвовали также представители Азербайджана, Сирии и Катара.