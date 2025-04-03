Вестник Кавказа

К поставкам газа из Азербайджана в Сирию приступила Турция – СМИ

К поставкам газа из Азербайджана в Сирию приступила Турция – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции состоялся запуск пограничного трубопровода Килис – Алеппо. С его помощью в Сирию будет поступать азербайджанский газ.

Турция начала поставлять газ из Азербайджана в Сирию. Об этом сообщают 2 августа турецкие средства массовой информации.

Обеспечивать транспортировку газа в САР будет пограничный трубопровод Килис – Алеппо. Церемония запуска этой газовой ветки прошла сегодня.

Как отметил глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар, ежедневно в Сирию будет поступать около 6 млн куб метров газа.

"В год поставки газа составят 2 млрд кубометров. В перспективе ветку Килис - Алеппо планируется продлить до провинции Хомс"

– Альпарслан Байрактар

Он также отметил, что старт газовых поставок в САР – хороший пример регионального взаимодействия.

"Поставляемый в Сирию газ будет использоваться для производства до 1 200 МВт электроэнергии"

– глава турецкого министерства

В церемонии запуска газовой ветки участвовали также представители Азербайджана, Сирии и Катара.

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