К 2027 году в Агдаме будут жить 20 тысяч человек

Опубликовано: 11:00, 11 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже в конце будущего 2024 года в освобожденный от армянской оккупации Агдам начнется возвращение его населения, планируется, что к 2027 году население города будет составлять 20 тысяч человек.

Власти Азербайджана планируют, что к концу 2026 года в город Агдам вернутся 20 тыс человек, сообщил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

"Возвращение населения в город Агдам планируется начать в конце 2024 года. В целом планируется, что к концу 2026 года в город Агдам вернутся 20 тыс. человек", - сказал Гусейнов в интервью "Халг газети", передает Sputnik Азербайджан.

Сейчас в шести кварталах освобожденного Физули строится 38 жилых домов.

"На первом этапе - к сентябрю 2023 года - в первом жилом доме будут поселены 260 семей, к концу 2023 года их число достигнет 800 семей"

- Эмин Гусейнов

Пока на освобожденных территориях продолжается процесс разминирования: на сегодняшний день разминировано 30% территории Агдамского района, 27% - Физулинского района, 15,8% - Ходжалинского района, 5,3% - Ходжавендского района, добавил спецпредставитель президента.