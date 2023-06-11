К 2027 году в Агдаме будут жить 20 тысяч человек

Власти Азербайджана планируют, что к концу 2026 года в город Агдам вернутся 20 тыс человек, сообщил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.
"Возвращение населения в город Агдам планируется начать в конце 2024 года. В целом планируется, что к концу 2026 года в город Агдам вернутся 20 тыс. человек", - сказал Гусейнов в интервью "Халг газети", передает Sputnik Азербайджан.
Сейчас в шести кварталах освобожденного Физули строится 38 жилых домов.
"На первом этапе - к сентябрю 2023 года - в первом жилом доме будут поселены 260 семей, к концу 2023 года их число достигнет 800 семей"
- Эмин Гусейнов
Пока на освобожденных территориях продолжается процесс разминирования: на сегодняшний день разминировано 30% территории Агдамского района, 27% - Физулинского района, 15,8% - Ходжалинского района, 5,3% - Ходжавендского района, добавил спецпредставитель президента.