Вестник Кавказа

Известный пианист даст концерт в Ставрополе

Известный пианист даст концерт в Ставрополе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Народный артист России Денис Мацуев впервые даст концерт в Ставропольском крае. Услышать музыканта можно будет в середине апреля.

Столицу Ставрополья посетит знаменитый пианист Денис Мацуев.

В рамках фестиваля «Денис Мацуев. Диалог поколений» состоятся два концерта – 16 и 17 апреля.

Отмечается, что первый концерт музыкант отыграет совместно с победителями музыкального конкурса имени Чайковского. Среди них – Борислав Струлев, Елисей Мысин и Мария Баянкина.

"Денис Мацуев впервые выступит с симфоническим оркестром Ставропольской филармонии. Во второй день фестиваля на сцену выйдут молодые, но уже известные артисты, включая уроженца Ставрополья Сергея Давыдченко. Он исполнит концерт Сергея Рахманинова для фортепиано с оркестром"

- директор Ставропольской филармонии Юлия Куракина

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