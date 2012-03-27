Израильский "железный купол" отбил ночную ракетную атаку

Минувшей ночью израильская система противовоздушной обороны "железный купол" перехватила ракету, выпущенную по территории страны из Йемена, в израильских городах снова звучали сирены тревоги.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своем Telegram-канале, что перехватила баллистическую ракету, летевшую в сторону территории страны.
"ВВС Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена"
- ЦАХАЛ
Израильские военные отслеживали ее полет с момента запуска и тщательно отработали перехват смертоносного снаряда, все это время в ряде районов Израиля звучала воздушная тревога, добавили в ЦАХАЛ.