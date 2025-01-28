Вестник Кавказа

Израильский посол досрочно завершит работу в России

Посольство Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посол Израиля в России досрочно завершит свою миссию в октябре. В посольстве заявили, что завершение миссии связано с новым назначением.

Израильский посол в Москве Симона Гальперин досрочно завершит свою дипломатическую миссию в России.

Отмечается, что дипломат покинет страну в октябре. В настоящее время новая кандидатура не определена, сказали ТАСС в диппредставительстве Израиля.

При этом в посольстве добавили, что Гальперин завершает свою работу в России в связи с новым назначением.

Там же утончили, что дипломат возглавит европейский департамент израильского внешнеполитического ведомства.

Стоит добавить, что ее назначили на пост посла в России в мае 2023 года. До этого она возглавляла департамент Евразии и Западных Балкан и была замгендиректора МИД Израиля.

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