Израильский парламент проголосовал за аннексию Западного берега

Израильский парламент одобрил резолюцию, которая провозглашает контроль еврейского государства над Западным берегом.

Парламент Израиля проголосовал за резолюцию, которая распространяет суверенитет еврейского государства на территории Западного берега реки Иордан, передает The Jerusalem Post.

В резолюции указывается, что Тель-Авив расширяет контроль над Иудеей, Самарией и долиной Иордана. Одобрил резолюцию 71 парламентарий, против проголосовали 17 человек. Отмечается, что документ носит декларативный характер.

Авторы инициативы сделали акцент на исторических предпосылках, отметив, что указанные земли являются "неотъемлемой частью исторической родины еврейского народа".

Отметим, что по израильским законам земли Западного берега реки Иордан, за исключением Восточного Иерусалима, находятся под "временной военной оккупацией", хотя Тель-Авив никогда официально не объявлял об аннексии этой территории.

ООН считает, что Западный берег оккупирован Тель-Авивом с 1967 года. Решение было подтверждено Международным судом ООН.