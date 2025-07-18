Израильский министр встретится с главой МИД Сирии во Франции – СМИ

Израиль и Сирия намерены обсудить урегулирование в Эс-Сувейде на встрече в Париже.

Министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер прибыл в Париж. Как пишут израильские СМИ, Дермер может встретиться с главой дипломатии нового Дамаска Асаадом аш-Шибани. Также не исключается встреча со спецпосланником Дональда Трампа по Сирии Томасом Барраком.

Сообщается, что стороны в рамках переговоров планируют обсудить стабилизацию в Эс-Сувейде, где в июле шли столкновения между ополчениями друзов, бедуинов, а также правительственных сил.

Также поступает информация, что в состав израильской делегации вошел советник премьера Израиля Цахи Ханегби, который специализируется на вопросах безопасности.

Отметим, что в СМИ ранее появилась информация о возможной встрече представителей Израиля и Сирии в Азербайджане.