Вестник Кавказа

Израильский министр встретится с главой МИД Сирии во Франции – СМИ

Израильский министр встретится с главой МИД Сирии во Франции – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израиль и Сирия намерены обсудить урегулирование в Эс-Сувейде на встрече в Париже.

Министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер прибыл в Париж. Как пишут израильские СМИ, Дермер может встретиться с главой дипломатии нового Дамаска Асаадом аш-Шибани. Также не исключается встреча со спецпосланником Дональда Трампа по Сирии Томасом Барраком. 

Сообщается, что стороны в рамках переговоров планируют обсудить стабилизацию в Эс-Сувейде, где в июле шли столкновения между ополчениями друзов, бедуинов, а также правительственных сил. 

Также поступает информация, что в состав израильской делегации вошел советник премьера Израиля Цахи Ханегби, который специализируется на вопросах безопасности. 

Отметим, что в СМИ ранее появилась информация о возможной встрече представителей Израиля и Сирии в Азербайджане.

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