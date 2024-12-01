Вестник Кавказа

Нидерланды включили Израиль в список угроз для страны

Нидерланды включили Израиль в список угроз для страны
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Амстердам обеспокоен израильскими угрозами в адрес МУС в Гааге, а также кампаниями по дезинформации.

Нидерланды включили Израиль в список стран, которые представляют угрозу для безопасности государства, информирует Anadolu. 

Согласно информации издания, силовые структуры Нидерландов провели анализ угроз внутри страны, в котором Израиль был обозначен как страна, которая пытается манипулировать общественным мнением, а также влиять на политику. Подчеркивается, что еврейское государство проводит кампании по дезинформации. 

Также отмечается, что Тель-Авив и Вашингтон угрожают Международному уголовному суду (МУС) в Гааге, что может потенциально подорвать функционирование инстанции.

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