Израильские авиаудары не нанесли повреждений объекту в Фордо

Сегодняшние удары ВВС Израиля не нанесли сколь-нибудь существенных повреждений ядерному центру в иранском Фордо, сообщил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Удары израильской авиации малоэффективны в отношении ядерного объекта в Фордо в Иране, во всяком случае у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сейчас нет каких-либо сведений о его повреждениях, заявил по видеосвязи, выступая на заседании Совбеза ООН, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Фордо является основным местом Ирана по обогащению урана до 60%. На данный момент Агентству ничего не известно о каком-либо ущербе в Фордо"

- Рафаэль Гросси

В то же время Саудовская Аравия выступила с резким заявлением в социальной сети X, отметив, что любое вооруженное нападение на предназначенные для мирных целей ядерные объекты – не что иное, как нарушение уставов ООН и МАГАТЭ, передает РИА Новости.

Ранее сегодня комиссия по ядерному и радиологическому регулированию королевства отметила: ее наблюдения свидетельствуют о том, что радиационная обстановка в королевстве на фоне конфликта между Израилем и Ираном находится в пределах нормы.

Напомним, 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, мотивируя свои действия вынужденной необходимостью превентивных мер против ядерной программы Исламской Республики. Иран нанес ответные действия по территории Израиля, запустив беспилотники и ракеты.